В Омске объявили штормовое предупреждение на выходные

На выходных в Омске резко испортится погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На грядущих выходных омичей предупредили о сильном ветре. Синоптики Обь-Иртышского УГМС уже говорили о превратностях сибирской погоды, прогнозируя осадки в виде снега на грядущих выходных.

Сейчас омичей предупреждают о сильнейшем порывистом ветре от 15 до 20 метров в секунду в воскресенье 18 октября. Синоптики предупреждают о возможности возникновения ЧС муниципального уровня, обрывах линий связи и электросетей, падении деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Омичей просят быть осторожными при передвижении по улице в периоды сильного ветра. Не оставлять без присмотра детей, и подготовить имущество к надвигающейся непогоде.