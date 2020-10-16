«Полчаса раздетые дети стояли на улице»: В Омске началась новая волна минирований

Учащиеся сообщают, что в Омске эвакуировали медколледж на улице Некрасова. Фото: «Яндекс.Карты»

В Омске, судя по всему, началась еще одна волна минирований. Местные жители сообщают в социальных сетях об эвакуации сразу двух корпусов Авиационного колледжа имени Жуковского – на улице Ленина и на Космическом проспекте.

– Заминировали Авиационный колледж на Космическом, приехала Росгвардия. Полчаса раздетые дети стояли на улице, сейчас отвели в «Космос». Ждут, – рассказывает подписчик паблика «Омск ВК».

Об эвакуации из-за сообщения о заложенной бомбе также рассказывают комментариях учащиеся медицинского колледжа:

– Медколледж на улице Петра Некрасова с 10.20 заминировали, сидим в соседнем корпусе, вот только что саперы приехали.

Напомним, настоящая «эпидемия» минирований охватила Омск и всю Россию с 2018 года. Не так давно в Омске эвакуировали торговый центр «Каскад». Все сообщения оказывались ложными. Ситуацию осложняет, что на месте до окончания проверки должны дежурить все экстренные службы, в том числе и скорая. Последняя и так сейчас перегружена из-за массы ковидных вызовов, но вынуждена тратить несколько часов еще и на такие вызовы.