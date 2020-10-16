Омичка пожаловалась на маленькие порции и невкусную еду в школьной столовой

Фото: "Омск ВК"

Омичка пожаловалась в соцсетях на еду, которой кормят детей в одной из омских школ. Женщину и ее ребенка не устраивает как качество того, что предлагается на обед, так и количество. На прикрепленном в доказательство фото видна сиротливо лежащая на тарелке котлета и несколько ложек гречневой каши в качестве гарнира.

– Вот реальное фото еды, которую дают в школе. Фото сделала дочь, – рассказывает родительница. – Порции действительно маленькие. Еда по-прежнему холодная. Не понимаю, куда делись подогреваемые раздачи? Или сейчас привозят полуфабрикат, разморозили и все горячий обед готов? Директор школы сказала на собрании, что у тех, кто хочет проверить столовую, должны быть санкнижки.

Женщина обратилась за разъяснениями в Управление Роспотребнадзора. Там, по ее словам, ответили, что так быть не должно, порции должны быть больше. Но заверили, что все требования по весу продуктов в учебных заведениях соблюдаются.