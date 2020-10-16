На следующей неделе омичам временно отключат телевидение

Омичи не смогут посмотреть утренние новости в ближайший понедельник. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В грядущий понедельник омичам не удастся посмотреть утренние новости по телевизору, да и ночные передачи посмотреть не выйдет. Цифровое вещание временно приостановят на территории Омска, Тары и Черлака. Отключение продлится с 1:00 до 10:00 19 октября. На телевизионной вышке будут проводить профилактические работы. В филиале РТРС "Омский ОРТПЦ" уточнили, что работы необходимы для бесперебойной работы оборудования.

- В это время будет прекращена трансляция двадцати цифровых каналов, а также аналоговых телеканалов: «Че» (с 8:00 до 10:00), «Дисней» (с 8:00 до 10:00), «МатчСтрана» (с 5:00 до 13:00) и радиостанций «Вести FM», «Радио России», «Маяк», – отметили в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ».