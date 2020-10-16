Омский силач вновь поборется за звание мирового рекордсмена в «Становой тяге» в категории мастеров

18 октября 2020 года омский силач из «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков предпримет вторую попытку установить мировой рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров (40+ лет)! Зрители смогут наблюдать за этим в прямом эфире.

Мероприятие состоится в рамках второго сезона Feats of Strength – мировой серии состязаний в режиме онлайн, организованной World’s Ultimate Strongman.

Напомним, что во время первого сезона мировой рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров был зафиксирован на отметке 430 кг. Но совсем недавно его обладатель – ирландец Джеймс Хикки – побил свой же рекорд, и теперь он составляет 435 кг. По этой причине нашему соотечественнику Михаилу необходимо увеличить этот вес хотя бы на 1 кг, чтобы стать новым рекордсменом.

Одновременно с Шивляковым в проекте примут участие самый сильный человек Эстонии Рауно Хейнла и амбициозный 29-летний российский стронгмен Иван Макаров. Силачи поборются за звание абсолютного мирового рекордсмена в «Становой тяге» 502 кг. Атлеты попытаются побить установленный исландцем Хафтором Бьернссоном рекорд – 501 кг.

Судить атлетов через экран монитора будет опытный рефери, самый титулованный стронгмен современности Жидрунас Савицкас.

Считать онлайн-формат новым, наверняка, уже невозможно. В текущей эпидемиологической ситуации за прошедшие полгода всем пришлось адаптироваться к непривычным условиям, и спортсмены не стали исключением.

Так, например, Михаилу онлайн-дебют в июне этого года дался непросто. В первом сезоне сибирскому богатырю, к сожалению, не удалось справиться с волнением, затянувшейся процедурой взвешивания снарядов, технической настройки оборудования, отсутствием живой аудитории. По итоговому результату Шивляков победил конкурента из Великобритании, но мировой рекорд среди ветеранов (40+) ему все-таки не поддался. Надеемся, в этот раз у атлета все получится!

Накануне мероприятия омич поделился своими впечатлениями: «Несмотря на то, что это уже второе мое выступление в режиме онлайн, я все еще не могу уверенно сказать, что мне привычен данный формат. Но теперь у меня уже есть определенный опыт, буду использовать его на благо будущего результата. Ставлю для себя задачу побить мировой рекорд в категории мастеров хотя бы на 1 кг, потянуть 436 кг. И я приложу к этому все свои физические и моральные силы, чтобы порадовать близких, болельщиков, ну и, конечно же, реализовать поставленную цель».

Ждем от Михаила достойного выступления, желаем установить новый рекорд, болеем за него!

Трансляцию данного соревнования можно будет посмотреть 18 октября 2020 года в 23:00 по омскому времени.

На русском языке: Канал «Омск Здесь»

На английском языке: Rogue Fitness