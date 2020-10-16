Министр финансов Омской области Вадим Чеченко ушел на больничный

Министр финансов Вадим Чеченко отправился на больничный. Фото: Омская губерния

Стало известно, что с 12 октября на больничный ушел министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Пока причина отсутствия министра на посту не называется.

Также в минфине отметили, что на больничном находится и первый заместитель министра, Юрий Наделяев. Именно он должен был исполнять обязанности Чеченко в случае болезни. Сейчас обязанности главы министерства исполняет замминистра Ольга Шипитько.

На прошлой неделе на больничный ушел и губернатор Омской области Александр Бурков, который сообщил, что заразился коронавируом.