«Галактика» в Омске продолжает работу без ограничений

В киноцентре нет нарушений санитарных норм. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее в СМИ сообщалось, что один из омских кинотеатров временно закрыли из-за нарушения санитарных норм. Речь шла о кинотеатре "Галактика". В администрации развлекательного центра не подтвердили, что кинотеатр приостанавливал свою работу.

- В киноцентре "Галактика" в ходе проверки от 2 октября сотрудниками роспотребнадзора и министерства региональной безопасности никаких нарушений выявлено не было, - рассказали в администрации кинотеатра.

Сейчас "Галактика" работает без каких-либо ограничений, в киноцентре соблюдаются все санитарные нормы и сотрудники ждут новых посетителей на ближайших киносеансах.