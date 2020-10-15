«Росводоканал Омск» призывает горожан оставаться дома и рекомендует клиентам дистанционные способы обслуживания

Обратиться в водоканал можно через:

— форму сайта «Напишите нам» (документы направлять одним архивным файлом);

— личный кабинет для физических и юридических лиц;

— контакт-центр по телефону 53-00-11 (ежедневно с 8:00 до 20:00);

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, не приходя в офис, можно:

— через личный кабинет для физических и юридических лиц;

— мобильное приложение «РВК. Услуги»;

— банковской картой на сайте предприятия или через платежные сервисы;

Для передачи показаний приборов учета можно воспользоваться:

— мобильным приложением «РВК. Услуги»;

— личным кабинетом для физических и юридических лиц;

— сообщив роботу по телефону 39-51-00, круглосуточно

— сервисом на сайте компании (без регистрации);

Омский водоканал желает жителям города крепкого здоровья и благодарит своих клиентов за ответственное отношение к профилактическим мерам. Потребители, которым сложно воспользоваться дистанционными сервисами, могут направить документы по почте или опустить их в ящик, установленный у Центрального офиса (ул. Маяковского, 2).

Очный прием ведется только по предварительной записи в Центральном офисе. Талоны размещаются на сайте предприятия каждую пятницу. Оплатить квитанции в кассах предприятия можно в Центральном (Маяковского, 2) и Левобережном (Конева, 14) офисах в порядке «живой очереди» с соблюдением социальной дистанции.