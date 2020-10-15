«Платите или не отдадим»: Омичи не могут забрать собак из приютов

Омичам с трудом удается забирать собак из омского САХа. Фото: Анна МИКУЛА

Омичка поделилась в соцсетях историей о том, как пыталась забрать собаку из омского САХа. Женщина написала, что долго думала над тем, чтобы завести пушистого охранника в частный дом. Она сразу решила, что жить пес будет не на цепи, а в доме. Омичка надеялась, что это сыграет важную роль при выборе собаки, ведь работники приютов неохотно отдают своих подопечных для содержания на цепи.

- Собаку выбрали, прождали два часа, но это полбеды. Меня привели к директору САХа, он начал меня допрашивать, будто я в ФСБ устраиваюсь, и начал в наглую с меня требовать деньги на поликарбонат, на доски... Спрашивал: "Вы когда нибудь помогали нам?", - рассказывает женщина.

Омичка недоумевает, почему забрать бездомное животное из приюта становится такой трудной и затратной задачей. Выяснилось, что омичка не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой в САХе. Еще одна женщина рассказала, что забрать животное оттуда удалось только после денежного перевода.

- У нас была месяца два назад такая же ситуация. Приехали, забрали собаку со двора. Ее все соседи подкармливали, она ни на кого не кидалась. Я решила забрать ее из САХа. Собаки там сидят в вольер по штук по 7, она, бедная, в уголке зажатая, напуганная. Короче, заставили перевести деньги на карту в размере 2300, только тогда собаку отдали, - рассказала другая омичка.

Горожане возмущены таким положением дел в САХе. С вопросами все понятно, работники должны убедиться, что животное действительно забирают в семью, но вот денег с желающих приютить животных брать не должны.