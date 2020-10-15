От коронавируса в Омске скончались 4 человека

Количество зараженных продолжает медленно расти в Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в омской области за сутки в Омской области количество больных коронавирусом увеличилось на 158 человек, сего с начала пандемии заразились новой инфекцией 12 872 человека.

Выздоровели за сутки 102 человека. Это значительно больше показателя прошедшего дня, тогда был зафиксирован всего 71 случай. Всего с начала пандемии в регионе справились с COVID-19 10 906 человек.

К сожалению, летальных исходов стало больше на 4. Всего в Омской области от ковида за все время пандемии скончались 354 человека.