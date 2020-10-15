Омских студентов-медиков планируют перевести на удаленку и отправить на практику в ковидные больницы

Омских студентов-медиков могут отправить на практику в ковидные госпитали уже на следующей неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пресс-службе ОмГМУ сообщили, что ректор университета принимала участи в заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось накануне. Среди других вопросов обсуждали и возможность перехода студентов-медиков на дистанционную форму образования и их привлечение к работе в больницах, где лечат коронавирусных пациентов. Работу в ковидных центрах для студентов предлагали ввести в рамках практической подготовки с 15 октября.

- Однако для принятия такого решения вузу необходимо согласование с учредителем – Министерством здравоохранения Российской Федерации, поэтому все решения будут введены в действие уже на следующей неделе, - уточнили в пресс-службе университета.