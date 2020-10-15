35 человек тушили дом на Левобережье в Омске

Огонь вспыхнул в доме около 12:40. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

В Омске на Левобережье вспыхнул крупный пожар. В соцсетях омичи заметили черный столб дыма, поднимающийся между домов на Левом берегу. Выяснилось, что загорелся частный дом на улице 6-й Тюкалинский проезд. Совсем рядом находятся несколько многоэтажек и другие частные постройки.

В пожарную службу сообщение о возгорании поступило в 12:39. На момент возгорания людей в доме не было. От МЧС к месту пожара направили 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте.

Причины возгорания пока не известны. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Как сообщают местные жители, дом полностью вспыхнул за считанные минуты. Внутри было много хлама, который хозяин толи собирал, толи использовал в качестве топлива для печи.