В мэрии Омска рассказали, по каким маршрутам будут ходить новые троллейбусы

Новые машины подготавливают к выходу на маршруты. Фото: ВКонтакте

Ранее уже сообщалось, что новые троллейбусы "Адмирал", которые закупили для обновления автопарка электрического автотранспорта в Омске, начнут работу только на двух маршрутах города, №3 и №4. Как говорили в мэрии, это самые востребованные маршруты у омичей.

Сегодня в департаменте транспорта сообщили, что 29 троллейбусов из второй партии распределят между маршрутами №15 (пос. Чкаловксий - ул. Гашека) и №67 (пос. Солнечный - ОНПЗ). Спациалисты также подчеркнули, что новые машины выйдут на маршруты только в следующем году. Поступления второй партии "Адмиралов" в Омске только ожидают, а машины из первой активно обкатывают на улицах города.