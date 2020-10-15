Региональный оператор разъяснил правила пользования контейнерными площадками в частном секторе Омска

Сегодня эти санитарные установки ежедневно вывозятся региональным оператором. Жители частного сектора уже не просят их убрать, напротив многие мечтают о новых, поближе к дому.

С вопросами о том, когда поставят еще одну площадку, почему не добавят контейнер или не отремонтируют проезд к площадке, омичи часто звонят в диспетчерскую службу регионального оператора. Между тем, законодатель вопросы организации, установки и содержания контейнерных площадок закрепил за органами местной власти. Разбираемся во всем по порядку.

Кто установил контейнерные площадки в частном секторе города Омска?

Ответ: Обустройство контейнерных площадок в рамках реформы отрасли обращения с отходами законодатель возложил на муниципалитеты, то есть на органы местного самоуправления (Администрации).

У регионального оператора отсутствуют полномочия для установки либо организации санитарных постов (контейнерных площадок) или точек для сбора мусора. Никакими нормативными актами эта обязанность на него не возложена. Именно поэтому региональный оператор, по своему усмотрению или по просьбам жителей частного сектора, не может: «установить площадку для мусора в другом месте» или «передвинуть контейнерную площадку», «убрать совсем контейнерную площадку». Такие обращения жителям частного сектора необходимо адресовать в администрацию своего округа и решения о переносе площадки/контейнера также решать с органами власти.

Конечно, на проведение этих работ нужны средства, и на обустройство площадок, приобретение контейнеров муниципальным образованиям Омской области по распоряжению губернатора были доведены субсидии.

В 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета выделили 300 млн рублей. Субсидии получили сельские районы и Омск. На эти средства в секторе индивидуальной застройки города построено порядка 850 контейнерных площадок.

Кто владелец контейнерных площадок в частном секторе, и кто за них отвечает?

Ответ: Собственником/владельцем контейнерных площадок в частном секторе Омска является муниципалитет. Отвечают за содержание контейнерных площадок – администрации округов. Они должны обустраивать и содержать в чистоте контейнерные площадки, а также следить за тем, чтобы они были освещены и оборудованы подъездными путями (к ним можно было проехать).

Куда обращаться по вопросам содержания контейнерных площадок, почему регоператор не убирает контейнерные площадки?

Ответ: Окружные администрации доверили выполнение работ по содержанию/уборке контейнерных площадок бюджетным организациям, осуществляющим благоустройство городских территорий – Дорожно-эксплуатационным участкам (ДЭУ). Если к контейнерной площадке нет проезда, контейнер сгорел (украли/сломался), территория контейнерной площадки не убрана, на ней наблюдаются навалы из растительных/древесных и иных отходов, обращаться нужно в ДЭУ своего округа.

Кировский округ – ДЭУ №1 – телефон: (381-2) 55-06-12, ул. Сибирская, 2а.

ДЭУ № 2 – телефон: (381-2) 90-48-01, 90-48-03, ул. Ватутина, 23

Ленинский округ – ДЭУ - телефон: (381-2) 90-48-31, ул. Красной Звезды 1-я, 47

Октябрьский округ – ДЭУ - телефон: (381-2) 55-33-16, ул. Романенко, 17

Советский округ – ДЭУ - телефон: (381-2) 23-65-38, ул. Волховстроя, 57

Центральный округ – ДЭУ - телефон: (381-2) 90-48-05, 90-48-08, ул. 1-я Восточная, 50

В полномочия регионального оператора не входит очистка и уборка не только территории самой контейнерной площадки, но и территории вокруг нее от мусора, который там незаконно сбрасывают.

Регоператор несет ответственность с момента погрузки отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов и производит вывоз мусора с существующих контейнерных площадок или с новых контейнерных площадок, места которых определены органами местного самоуправления.

Если в момент погрузки отходы просыпались – этот мусор возчики обязаны подмести.

Какой мусор можно выносить на контейнерные площадки? Что можно выбрасывать в контейнеры?

Ответ: На контейнерные площадки можно выносить исключительно твердые коммунальные отходы (ТКО). К ним относятся отходы, которые образуются в квартире или в доме человека.

К ТКО также относятся крупногабаритные отходы (КГО) – старая мебель, сломанная бытовая техника, отходы от текущего/косметического ремонта жилья (обои, линолеум). Крупногабаритные отходы регоператор вывозит один раз в неделю, забирает их спецтехника с самопогрузкой (ломовоз). Размещать крупногабаритный мусор нужно на площадке для КГО. Если такой площадки нет, то крупногабаритные отходы нужно аккуратно складывать около контейнерной площадки.

Запрещено выносить на контейнерную площадку растительные и древесные отходы, они не относятся к ТКО, поэтому регоператор их не вывозит. Эти отходы должны вывозить организации, производящие опиловку деревьев, в течение трех суток после проведенных работ.

В контейнеры для бытового мусора также запрещено выбрасывать медицинские отходы, ртутные лампы, батарейки, строительные отходы от капитального ремонта, моторные масла и иные химикаты, автомобильные шины. Мусор, собранный на субботниках – растительные, древесные остатки, вывозят ДЭУ – учреждения, осуществляющие благоустройство городских территорий, по контракту с муниципалитетом.