Омич напал на прохожего с пистолетом из-за сигарет

Желание покурить может обернуться для омича серьезным сроком. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне в Омске задержали мужчину, который напал на прохожего с пистолетом. По информации омского УМВД, 54-летний омич обратился к прохожему на улице Либкнехта и попросил сигареты. Чтобы быть более убедительным, он пригрозил мужчине пистолетом. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшему сигареты и зажигалку. Омич закурил сразу на месте, что и позволило потерпевшему выбить пистолет из его рук. Между мужчинами завязалась драка. Это увидел другой прохожий и вмешался, вместе они задержали дебошира до приезда полиции.

Как сообщили в пресс-службе полиции, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения, а пистолет нашел накануне и решил оставить себе. Действительно ли оружие является огнестрельным, выяснят после проведения баллистической экспертизы. А омичу может грозить до 10 лет лишения свободы.