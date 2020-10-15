Депутаты Омского горсовета обсудили дальнейшую судьбу беляшной у Политеха

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по экономическому развитию в Омском горсовете обсудили совершенствование схемы размещения нестационарных торговых объектов. Выступавший перед депутатами замдиректора профильного департамента мэрии Михаил Щелконогов рассказал, что на данный момент в городе остаются еще 280 незаконно установленных киосков. Однако недавно их было почти вдвое больше.

Окончательно порядок в этом вопросе планируют навести, в том числе и после установки «теплых остановок». В Омске появится 174 таких павильонов на 90 остановках.

Все хаотично разбросанные и не всегда аккуратно выглядящие ларьки собираются привести к единому лаконичному облику. Их владельцы смогут переехать в новые помещения. Но для этого надо по окончании договора аренды в 7-дневный срок добровольно освободить территорию и подать заявку на участие в аукционе.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался у представителя мэрии, не станет ли аренда дороже для предпринимателей. Ведь муниципалитет теперь не будет отвечать за этот вопрос. В частности он выразил обеспокоенность за судьбу знаменитой на весь город беляшной возле Политеха.

– Сейчас это действительно отношения двух хозяйствующих субъектов: индивидуального предпринимателя и победителя конкурса на установку НТО – компании «КапиталСтрой». Предприниматель не теряет преимущественного права на получение места. Кроме того, он может подать заявку на размещение в любой точке на территории округа. Предприниматели теперь обязаны размещаться в новых павильонах, стоимость каждого из которых порядка 2-2,5 млн рублей. Здесь «теплая остановка» уже имеется. Так что большой разницы в затратах не будет, – считает Михаил Щелконогов.

Присоединившийся к обсуждению вице-мэр Олег Заремба сообщил, что лично контролирует вопрос с беляшной, поскольку история с ее возможным переносом получила большой общественный резонанс. Владельцу этого бизнеса предложили приоритетное право переехать в новый павильон и даже были готовы обсудить условия по снижению арендной платы. Но он пока настаивает на том, чтобы оставаться на прежнем месте в прежнем виде – что невозможно.

Алексей Саяпин заострил внимание на недостаточной обеспеченности нестационарными торговыми объектами отдаленных территорий Омска.

– В центре все хорошо, а вот, например, на моем участке в поселке Биофабрика просто необходимы аптечные киоски, – передал депутат пожелания избирателей. – Может быть, конкурс как-то так формировать, чтобы предприниматели наряду с павильонами в центре в нагрузку брали и НТО на окраинах?

Коллегу поддержала Инна Гомолко:

– В Николаевке, Александровке ближайшие аптеки находятся на расстоянии трех-четырех остановок. Кроме того, омичи нередко жалуются, что новые «теплые остановки» закрыты и транспорт приходится ждать под дождем.

Михаил Щелконогов пояснил, что 2/3 всех павильонов находятся на ликвидных местах и 1/3 – на отдаленных территориях. Конкурс на аренду НТО как раз составлен так, чтобы стимулировать предпринимателей брать и последние.

По поводу закрытых остановок ответил Олег Заремба. По его словам, таких павильонов в городе всего несколько. Доступа туда нет временно – до того момента, пока там не подключат интернет. Это необходимо для запуска системы видеонаблюдения. Без нее, по условиям, «теплые остановки» открывать нельзя. Впрочем, обычно вопрос решается в течение нескольких дней. И преддверии холодов он находится на особом контроле.

Приглашенный на комитет член координационного совета Омского областного союза предпринимателей Дмитрий Усенко рассказал, как видится проблема «переезда» в новые павильоны другой стороной.

– В ноябре-декабре заканчиваются пятилетние договоры аренды в НТО у 608 индивидуальных предпринимателей. Из них 400 остаются без мест. Это те люди, которые законно отстояли на своих местах и платили аренду. Но теперь с ними не заключат новые договоры из-за несоответствия требованиям. Это 2/3 предпринимателей. И продолжат ли они свое существование – большой вопрос. Сейчас говорится, что им будет предоставлена компенсация мест. Но есть опасения, что вопрос будет решаться формально.

Дмитрий Усенко поинтересовался, возможно ли смягчить требования и оставить павильоны в прежних локациях.

Михаил Щелконогов отметил, что муниципалитет ограничен федеральным законодательством. Соответствующий закон находится на рассмотрении в Госдуме, и в омской мэрии будут только рады, если его примут в скором времени.

– Многие предприятия, которые работают и платят налоги в Омской области, распространяют свою продукцию через НТО, – подчеркнул председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин. – Вместе с киосками мы можем «зарезать» и их. Вопрос очень серьезный, поэтому предлагаю оставить его в комитете. Его необходимо обсудить на рабочей группе в мэрии с участием представителей горсовета и предпринимательского сообщества и по итогам этого обсуждения еще раз рассмотреть на заседании нашего комитета в ноябре.