Еще один лицей в Омске полностью закрыли на карантин из-за коронариуса

Учиться из дома придется детям из 64 лицея. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно, что еще одна школа в Омске полностью закрыта из-за коронавируса. Речь идет о лицее №64. Там для учеников ввели дистанционное обучение на две недели с 14 по 27 октября.

В мэрии отметили, что в учебном заведении соблюдали все санитарные нормы, но это не помогло избежать заражения учеников и преподавателей. Сейчас в здании лицея провели полную дезинфекцию.

- Я призываю работников образования, родителей и учащихся серьёзно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора и строго следовать им. Это поможет сохранить очный формат обучения в большинстве учреждений, - отметила директор департамента образования администрации Омска Лариса Ефимова.

Полностью из-за COVID-19 на 14 октября закрыта школа №36, также в 12 школах на карантине находятся 112 классов и 8 групп в 3 детских садах.