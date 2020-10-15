Управлению Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений исполняется 5 лет

Управление занимается работой не только с чиновниками, но и с населением региона. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сегодня, 15 октября, отмечает 5 лет со дня создания Управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Молодой госорган за время работы уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны и добиться ощутимых результатов в борьбе с коррупцией в регионе.

За 5 лет сотрудники Управления разработали 30 правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией, проводятся систематические проверки в региональных и муниципальных органов власти, для контроля соблюдения антикоррупционного законодательства.

Ежегодно в Управлении по борьбе с коррупцией поступает 300-400 обращений от граждан. Все они обрабатываются и омичи получают квалифицированную помощь и консультации по коррупционным вопросам.

За время работы Управления количество громких коррупционных скандалов в регионе значительно снизилось.