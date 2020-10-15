Стало известно, когда откроют дорогу за миллиард в Омске

Полностью закончить работы над дорогой подрядчик планирует в начале зимы. Фото: Игорь Федоров

Завершается строительство знаменитой дороги за миллиард на Левобережье в Омске. Там, наконец, закончили асфальтирование проезжей части, строители заканчивают работы над пешеходными тротуарами, но до сдачи объекта еще далеко.

- Отдельными участками дорога открываться не будет, только после полного завершения работ. Как обещает подрядчик, к 15 декабря весь комплекс работ будет выполнен, - отметил замдиректора департамента строительства администрации Омска Евгений Дорошенко.

Чиновник также отметил, что рабочим предстоит установить освещение, шумоизоляцию и ограждения. Сейчас ведутся озеленительные работы на тех участках, где остальные работы полностью завершены.