Почта России приглашает омичей присоединиться к акции «Дерево добра»

Акция Почты России по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится ежегодно. К ней уже присоединились тысячи человек по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

«Ключевая цель акции – сделать подписные издания доступными для социально-незащищённых групп населения. Оформление подписки можно приурочить к празднику, а можно сделать подарок, не привязываясь к определенной дате», - рассказал о благотворительной акции заместитель директора УФПС Омской области Алексей Власюк.

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. В период пандемии, чтобы снизить число возможных контактов с другими людьми, клиенты могут воспользоваться удаленным способом оформления – онлайн-подписка доступна на сайте Почты России podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, у которого есть тематический и алфавитный рубрикатор с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.