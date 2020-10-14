«Пациент не должен идти в поликлинику для записи на прием или вызова врача»: Глава минздрава обратилась к омичам

Глава минздрава не скрывает: в омских поликлиниках небезопасно. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Непростая ситуация с пандемией коронавируса в Омской области. Цифры заразившихся и умерших стремительно растут. В связи с этим глава омского минздрава Ирина Солдатова обратилась к сибирякам. Она признала: в поликлиниках сейчас не безопасно, поэтому чиновница попросила без лишней необходимости в эти медучреждения не ходить.

- На сегодняшний день здесь, к сожалению, нет разделения потоков, больные и здоровые люди перемещаются по одному маршруту. Некоторые пациенты приходят только для того, чтобы записаться к врачу, выписать рецепты на новый период, другие – уже с результатами КТ, чтобы получить лечение – их отправляют домой, гоняют лишний раз, сказала министр Ирина Солдатова. - Пациенты не должны приходить сюда, чтобы записаться на прием или вызвать врача на дом. В поликлинике есть call-центр, работают операторы, но сейчас их, учитывая прикрепленное население и эпидемиологическую обстановку, конечно, недостаточно, – высказалась Солдатова.

Тем временем, многие омичи жалуются: дождаться получения медицинской помощи становится очень сложно. Этими обращениями уже заинтересовалась прокуратура - она проводит свою проверку.