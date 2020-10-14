Омским работодателям рекомендовали регулярно тестировать сотрудников на коронавирус

Тесты для сотрудников омских предприятий предлагают делать за счет работодателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне состоялось совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором обсудили, какие ограничения ждут омичей в ближайшее время. Сегодня появилось официальное распоряжение исполняющего обязанности губернатора Омской области, Валерия Бойко, (Александр Бурков до сих пор находится на больничном с COVID-19) в котором появились новые рекомендации для омских работодателей.

В документе говорится о том, что руководители предприятий, численность штата которых превышает 50 человек, должны регулярно тестировать работников на ковид. Эти нормы носят рекомендательный характер. Согласно распоряжению, тестирование должно быть организовано за счет работодателя.