От коронавируса в Омской области погибли еще 4 человека

Заболеваемость коронавирусом на территории Омской области продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным статистики в Омской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 155 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12 714 случаев заболевания.

За последние сутки значительно уменьшилось число справившихся с болезнью пациентов, всего 71 (для сравнения, вчера выздоровели 96 омичей). Всего с начала пандемии справились с COVID-19 10 804 человека.

Продолжают медики фиксировать и новые летальные случаи. За прошедшие сутки насчитали 4 погибших. Всего с начала пандемии в Омской области с подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончались уже 350 человек.