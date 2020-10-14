Мини-копию Омска построят в парке 30-летия ВЛКСМ к Новому Году

Омичи проголосовали за воссоздание Омска в ледовой миниатюре. Фото: Администрация Омска

Жители Омска определились, какой хотели бы видеть новогоднюю городскую елку. Итоги голосования за проекты, представленные разными фирмами, подвели в мэрии.

Там сообщили, что больше всего голосов собрал вариант "Омск в миниатюре". За воссоздание родного города на территории парка 30-летия ВЛКСМ проголосовали 3 487 омичей.

Второе место с небольшим разрывом занял проект "В Новый год - по-новому!". Его предлагали реализовать на территории "Омской крепости". 3 459 омичей проголосовали за эту концепцию.

Меньше всего горожанам приглянулся вариант "Галопам по Европам". Авторы предлагали сделать ледяные копии европейские достопримечательности в парке 30-летия ВЛКСМ. За эту концепцию проголосовали всего 498 омичей.

Проект "Омск в миниатюре" планируют реализовать в парке 30-летия ВЛКСМ. Фото: Администрация Омска

- Победитель конкурса получит возможность реализовать заявленную концепцию на выбранной территории, а также будет отмечен дипломом «Лучшая концепция городского общественного пространства» и денежным вознаграждением с учетом налогов в соответствии с действующим законодательством — 100 000 рублей, - рассказали в департаменте культуры Омска. Но место проведения главной елки еще могут изменить. Его утвердит оргкомитет чуть позже.