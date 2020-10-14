Виновного в пожаре на свалке в Омской области оштрафовали на 30 тысяч

Свалка горела этим летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлым летом на свалке возле деревни Волчанка Москаленского района произошло ЧП. Там загорелся мусорный полигон площадью 65 тысяч кв. метров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. Ядовитый дым оттуда сносило прямо на жилые дома.

После прокурорской проверки выяснилось, что отвечает за хранение отходов с I по IV класс опасности индивидуальный предприниматель. Региональное минприроды за нарушение оштрафовало его на 30 тысяч рублей. Кроме того, ему придется

– Кроме того, в целях недопущения аналогичного факта прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя принять меры по недопущению возгораний мусора на территории полигона твердых бытовых отходов путем послойной засыпки свалки песчано-гравийными материалами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда исполнено.