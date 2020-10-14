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Общество

Жители двух округов Омска останутся без воды

На замену задвижек понадобится 14 часов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам придется провести без воды больше половины суток.

Омичам придется провести без воды больше половины суток.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Завтра, 15 октября, в Омске ожидают крупное отключение водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба "Росводоканала". Планоые ремонтные работы будут проходить с 10:00 до 24:00 на улице 27 Северная. из-за этого водоснабжение отключат по следующим адресам:

— ул. Герцена, д. 232/1, д. 246, д. 250, д. 250/1;

— ул. 24-я Северная, д. 168/1, д. 168/2, д. 172а, д. 172б;

— ул. 21-я Северная, д. 165, д. 154;

— ул. 2-я Совхозная, д. 25;

— ул. Красный пахарь, д. 187.

— ул. 27-я Северная, д. 59.

Под отключение попадут несколько улиц в частном секторе:

— ул. Осоавиахимовская (от ул. 21-я Северная до ул. 27-я Северной);

— ул. 27-я Северная (от ул. Герцена до ул. Осоавиахимовской);

— ул. Совхозной (ул. 21-я Северная до ул. 24-й Северной);

— ВРК (от ул. 24-я Северная до ул. Совхозная).

Воды не будет и в административных учреждениях, которые располагаются по адресам:

— ул. 24-я Северная, д. 172 (школа №91);

— ул. 2-я Совхозная, д. 31 (детская поликлиника №4):;

— ул. 27-я Северная, д. 30, д. 42а;

— ул. 27-я Северная, д. 30а, д. 30, корп. 10, д. 30, корп. 7, д. 30, корп. 9, д. 30, корп. 12;

— ул. 26-я Северная, д. 43;

— ул. Герцена, д. 240.

Планоые работы на водопроводных сетях будут проводить и в Октябрьском округе на улице Кирова. Там воды не будет с 9:00 до 14:00. Отключения коснутся жителей следующих адресов:

— ул. Кирова, д. 24, д. 26, д. 28;

— ул. Харьковская, д. 27.