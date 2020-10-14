На трассе в Омской области случилось смертельное ДТП

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Авария с трагическим исходом случилась на трассе Омск–Русская Поляна в Таврическом районе в ночь на 14 октября.

По предварительным данным, в 4.35 20-летний водитель на «Тойоте» выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовой «газелью». В результате происшествия он и двое его пассажиров с травмами попали в больницу. Еще один, 22-летний, пассажир легковушки погиб на месте.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.