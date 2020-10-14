Школы Омской области получат 50 новых автобусов

50 автобусов разной вместимости поступят в школы Омской области до конца года. Фото: Омская губерния

Доступность образования для детей из отдаленных поселений всегда оставалась актуальным вопросом для властей Омской области. За последние 5 лет на средства областного и федерального бюджетов существенно обновили школьные автопарки, чтобы дети могли комфортно добраться до учебных заведений. До конца 2020 года школы региона получат еще 51 машину разной вместимости.

- Благодаря Президенту РФ Владимиру Путину программа «Школьный автобус» работает по всей стране. Практически шестьсот автобусов ежедневно подвозят ребятишек в нашем регионе. Нам важно, чтобы школьный автопарк постоянно обновлялся, и наши дети в дороге были в полной безопасности, чтобы независимо от того, как далеко они живут от учебного заведения, имели возможность получать равный со всеми уровень образования. Мы и дальше продолжим работу по обновлению школьного автопарка, – отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.