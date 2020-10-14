Молодой омич нечаянно убил отца и впал в истерику

Обвиняемый даже толком не помнит, зачем убил отца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось еще минувшим летом в Центральном округе Омска. 46-летний местный житель отмечал возвращение с вахты со своим 23-летним сыном. Родственники выпивали, потом что-то пошло не так и младший убил старшего.

Протрезвев и увидев, что натворил, отцеубийца впал в истерику. Наутро он даже не смог толком понять, что же его настолько вывело из себя. Молодой человек смутно помнил, что требовал у отца вернуть борсетку, которую сам где-то потерял.

– В тот же день обвиняемый был заключен под стражу, где и находится в настоящее время. Обстоятельством, смягчающим наказание, является наличие у обвиняемого 5-летнего сына, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.