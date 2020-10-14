В Омске водитель скорой в суде пытается получить страховку за заражение коронавирусом

Омич пытается получить законную помощь в суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водитель скорой помощи решил бороться за положенную ему выплату в суде. Мужчина возил медиков и пациентов, которые или уже были заражены коронавирусом или у них было подозрение на заражение. В мае 2020 омич сам переболел COVID-19, ему официально поставили диагноз. Когда мужчина выздоровел и решил обратиться за положенной медработникам страховой выплатой, получил отказ. Теперь омич подал заявление в Ленинский районный суд Омска.

Страховка положена врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой, которые заразились ковидом при выполнении служебных обязанностей. Рассчитывается она индивидуально и в случае мужчины должна составлять 68 811 рублей.