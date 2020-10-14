Сезон счастливых перемен

По многолетней традиции осень приходит, как отсчет очередного жизненного старта. Как школьный дневник, первую страницу которого украшает первый день осени. А вместе с осенью приходит и самое благоприятное время для покупки нового жилья.

Казалось бы, как взаимосвязаны эти сезонные события? Оказывается - напрямую. Согласно аналитическим исследованиям конец августа считается одним из наиболее благоприятных периодов для заключения сделки купли-продажи объекта недвижимости. Почему-то многие стремятся именно осенью начинать новую жизнь. Кто-то меняет регион, кто-то район, но подсчитано, в августе квартиры покупают чаще.

Во многом это объясняется желанием родителей подгадать к переезду перевод ребенка в другую школу или детский сад. Те, у кого дети - выпускники, как правило стараются сразу обеспечить будущему студенту условия для проживания в городе, где ему предстоит учиться, и покупают ему небольшую по площади квартиру. Ну и, конечно, осень - сезон свадеб, а значит и дорогих подарков жениху и невесте. Именно в это время родители покупают жилье молодоженам или оформляют его в ипотеку.

Если вы как раз из этой категории людей, квартира в микрорайоне «Рябиновка» - то что вам нужно. И то действительно так. Квартиры, площадью 44 кв. метра застройщик реализует по цене от 36 тысяч рублей за квадратный метр. Договор ипотеки при этом можно оформить без первоначального взноса и всего под 3,1% годовых! В микрорайоне есть все для счастливой и комфортной жизни - торговый комплекс, медицинские учреждения и аптеки, скоро появятся школа и детский сад. Школа - запроектирована, строительство детского сада - на финишной прямой.

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