В Омске за одну ночь нашли пропавшую школьницу

Сегодня ночью в группах поисковых отрядов в Омске появилось срочное сообщение с просьбой помочь в поисках пропавшей девочки. 13-летняя школьница, по сообщениям родителей, ушла из дома и не вернулась до позднего вечера.

Сообщения о сборах на поиски появилось в сети около 01:00 ночи. Люди откликнулись и оперативно собрались для спасения ребенка. Сколько волонтеры продолжали искать всю ночь, а сегодня утром появилось радостное сообщение: "Найдена. Жива".

В пресс-службе УМВД подтвердили, что девочка нашлась у своей подруги. Вечером она ушла из дома после ссоры с родителями, крупно обидевшись на взрослых.