Омич проходил сквозь стены ради сыра и орехов

Омич вынес из магазинов около 20 килограммов сыра и орехов. Фото: Мила СТРИЖ

Омская полиция задержала вора, который проникал в магазины сквозь стены и воровал продукты. В одном из магазинов, которые мужчина пытался ограбить, сработала сигнализация и его задержали сотрудники охраны.

Позже в полиции выяснили, что омич виновен в совершении еще нескольких краж. На допросе он рассказал, что во все торговые павильоны в районе Телевизионного завода проникал одинаковым способом: выкручивал отверткой шурупы, а ножницами по металлу разрезал профнастил.

По данным полиции, омич ограбил по такой схеме 4 магазина в Ленинском округе. Он выносил только продукты. Уже подсчитали, что из молочного грабитель забрал сыра на 13 700 рублей, а из овощного несколько пакетов орехов на сумму более 26 000 рублей. Все продукты он употреблял в пищу.

Сейчас на омича завели уголовное дело по статье кража с незаконным проникновением. За это преступление может грозить до 5 лет лишения свободы.