В Омской области продолжают установку пандусов для маломобильных граждан

Установка пандусов проводится по заявлениям омичей. Фото: Омская Губерния

В Омской области продолжают устанавливать пандусы для маломобильных граждан, которые передвигаются на инвалидных колясках. В 2020 году установят 130 приспособлений, чтобы люди могли комфортно перемещаться по подъездам многоквартирных домов. Многие из них живут именно там и просто выйти из дома становится непосильной задачей.

- Сегодня в Омской области проживают более 3,5 тыс. инвалидов-колясочников, многие из них – в многоквартирных домах. По программе "Доступная среда" ежегодно из областного бюджета выделяют средства на установку пандусов. Необходимо отметить, что за последние 3 года финансирование значительно увеличили. Например, в 2020 году выделено 6 млн руб., что в 6 раз превышает показатель 2017 года, - рассказала начальник отдела социальной поддержки инвалидов Министерства труда и социального развития Омской области Наталья Подольская.

Установка пандусов в жилых домах проводится после заявлений нуждающихся в них горожан.