На перекрестке в центре Омска на два дня отключили светофор

Ремонтные работы продлятся два дня. Фото: Администрация Омска

Сегодня омичи столкнулись с неожиданной пробкой на перекрестке улиц Карла Маркса и Думская. В часы пик там всегда напряженное движение, но сегодня на перекрестке еще и отключили светофор. Как сообщили в администрации Омска он не будет работать два дня, 13 и 14 октября, из-за ремонтных работ, которые проводят на набережной Оми.

- Департамент транспорта администрации Омска просит водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным трудностям и быть особенно осторожными при движении через данный перекресток, - сообщили в мэрии. Омичам также посоветовали ориентироваться на дорожные знаки, пока светофор снова не заработает.

По данным Яндекс.Карт уже сейчас есть затруднения движения на Думской и Маркса в сторону Комсомольского моста.