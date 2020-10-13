Жителей Омской области ждут штрафы за организацию стихийных свалок

Несмотря на разъяснительную работу, население города и сельских поселений устраивает свалки из веток и ботвы на контейнерных площадках. Совместно с органами местного самоуправления регоператор только в Омске ежедневно ликвидирует до десяти несанкционированных свалок и навалов твердых коммунальных отходов.

«После того, как люди убрали огороды, они доверху заполняют контейнеры травой, ботвой, обрезками деревьев, ветками. Из-за этого бытовой мусор, не помещается в емкости, мусорные пакеты бросают у контейнеров, в итоге – свалки. Вывозим их совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, при этом несем дополнительную транспортную нагрузку, привлекаем людей. Эти расходы не предусмотрены тарифом, работаем бесплатно. Это вопрос скорее социальной ответственности компании. Однако без ответственности со стороны населения все усилия по наведению порядка будут напрасны», - поясняет гендиректор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Схожая ситуация наблюдается в сельских районах области. В Калачинском районе специалисты администрации также постоянно регистрируют факты нарушений «Правил чистоты и благоустройства». В связи с этим, в Калачинской районной администрации принято решение перейти к непопулярным, но действенным мерам – граждан, которые продолжат выбрасывать растительные отходы в неположенных местах, будут штрафовать. Утвержденный «свод чистоты» позволяет это делать.

«В Калачинском районе в 2017 году были утверждены «Правила чистоты и благоустройства», их никто не отменял, они действуют в настоящее время. По правилам складировать кучи мусора возле контейнеров запрещено! Все контейнеры вывозятся ежедневно. Все, что накладывается рядом с контейнерами – это уже стихийные свалки. Мы будем вынуждены привлекать граждан к административной ответственности. Сумма штрафа от 1000 до 2000 рублей при первом нарушении, - пояснила начальник муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» Калачинска Елена Казакевич.