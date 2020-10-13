Появилось видео с крошечным яком, родившимся в Большереченском зоопарке

Имя маленькому яку смогут выбрать посетители зоопарка. Скриншот видео

Летний бэби-бум в Большереченском зоопарке продолжился даже в сентябре. Месяц назад у пары обитающих там яков Гриши и Северянки родился малыш. Хвостатый отец обзавелся потомством впервые, а его супруга – многодетная мать.

Как рассказали в пресс-службе Большереченского зоопарка, ветеринарам уже удалось определить пол крохи – это самочка. Питается она в основном молоком. Однако, подражая взрослым сородичам, пытается самостоятельно жевать сено.

Очаровательный як уже окреп и прочно стоит на ножках, но имя ему пока еще не выбрали. По традиции, это предложат сделать самим посетителям. Варианты можно присылать в официальную группу зоопарка в соцсети «ВКонтакте».