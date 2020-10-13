Кинотеатр «Галактика» закрыли в Омске из-за нарушения санитарных норм

Посетители кинотеатров должны соблюдать масочный режим. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Галактика" стала первым кинотеатром в Омске, который закрыли из-за нарушения коронавирусных ограничений. Как сообщили в мэрии, по решению суда кинотеатр приостановит работу на 6 дней, за которые должен будет устранить все замечания.

- Нарушения есть в кинотеатрах. В «Галактике» были нарушения санитарно-эпидемиологических норм, там была куча замечаний. В других кинотеатрах тоже были нарушения, но не такие значительные, их быстро устранили, в течение нескольких часов, - отметил глава департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев.

Уточнили, что контроль за соблюдением всех ограничительных мер усилят не только в кинотеатрах, но и в других общественных местах.