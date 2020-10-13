«Пик заболеваемости коронавирусом ожидаем через неделю-две»: Крига рассказал, к чему готовиться омичам

Фото: Омская губерния

Накануне, 12 октября, в областном правительстве прошло очередное заседание оперштаба по коронавирусу. Как и предполагалось, из-за резкого скачка заболеваемости пришлось ужесточить целый ряд мер по противодействию заразе.

Временно отменены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Исключение составляют спортивные соревнования. Кроме того, в общественном транспорте омичам теперь придется носить не только маски, но и перчатки. Также рекомендуется перевести на дистанционку часть сотрудников. Впрочем, в последнем пункте четкие квоты не прописаны - каждая организация должна определиться сама.

Есть и позитивные новости. 80% из всех заболевших уже полностью выздоровели. И подавляющее большинство зараженных переносят ковид в легкой форме и без особых последствий для организма.

Однако последние две недели фиксируется ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Более того – пик пандемии в Омской области еще далеко не пройден.

– Заболеваемость COVID-19 в регионе нарастает. Ситуация с каждым днем осложняется. Мы идем к тому, что в ближайшую неделю-две мы ожидаем пиковые подъемы, – предостерег по окончании заседания оперштаба глава областного Управления Роспотребнадзора Александр Крига.