В Омской области 5 школ полностью закрыты на карантин по коронавирусу

Образовательные учреждения пока продолжают работать в очном формате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации министрества образования Омской области сегодня в Омске и области полностью закрытыми из-за коронавируса остаются 5 школ: Шербакульский лицей, Петровская школа № 2 в Омском районе, Сосновская школа в Таврическом районе, адаптивная школа-интернат № 5 и школа № 36 в Омске. Ткакже полностью закрыт детский сад №8 в Муромцево.

Отдельные классы продолжают дистанционное обучение в 9 школах Омска и в 7 школах области. Несколько групп продолжают оставаться закрытыми в детских садах №32 в Омске и №4 в Калачинске. Ранее уже говорили о том, что директора образовательных заведений могут сами решать, когда уйти на дистанционку.

Ситуация с ОРВИ в регионе налаживается. Отедльные классы из-за сезонной простуды закрыты только в 4 школах города и области. Полостью по этой причине закрыт детскй сад "Буратино" в Щербакульском районе.