Завершены поиски второго пропавшего на озере в Омской области рыбака

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на трупе нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ЧП случилось 3 октября. Трое приятелей отправились в Тюкалинский район порыбачить на озере Кызырлы возле деревни Новосолдатки. В результате двое мужчин пропали, их друг отправился в полицию с просьбой помочь в поисках.

Тело одного из пропавших нашли почти сразу – оно лежало возле лодки. А вот второго человека обнаружить на месте не удалось. Только спустя несколько дней его труп вынесло на берег.

– Вчера, 11 октября, тело было обнаружено на озере местными жителями. Предварительно, признаков насильственной смерти не имеется. Проводится дальнейшая проверка, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, в это же время в деревне Новосолдатке пропал еще один человек. 89-летняя Надежда Колесникова не найдена до сих пор.