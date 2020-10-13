Омич заработал миллион, притворяясь девушкой в соцсетях

Омич притворялся прекрасной незнакомкой, чтобы получить деньги от мужчин. Фото: Елизавета ОСИПОВА

В Омске Ленинский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине, признав его виновным в мошенничестве. Омич притворялся девушкой в соцсетях и выманивал деньги у мужчин, заинтересованных в романтическом знакомстве.

Как сообщают в прокуратуре, обвиняемый зарегистрировал аккаунт с фотографией незнакомой девушки и стал знакомиться с мужчинами. От имени девушки омич рассказывал о трудностях жизни и просил денег на хозяйственные нужды: покупку продуктов, одежды, оплату съемного жилья.

В сети мошенника попала и женщина. От имени того же фейкового аккаунта омич написал хозяйка ротвейлера, которая искала собаку для вязки. Мужчина написал, что может предоставить свою собаку и предложил перевести крупную сумму в счет оплаты. Никакой собаки мошенник, кончено, не держал.

С помощью фейкового аккаунта омич получил более 900 тысяч от четырех разных людей. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы и обязал возместить потерпевшим материальный ущерб.