Омичи пожаловались на состояние гимназии №75 в Омске

Омичей насторожили трещины в кирпичной кладке. Фото: ВКонтакте

В одном из омских пабликов в соцсетях жители города пожаловались а плачевное состояние здания, в котором находится гимназия №75. Омичи опубликовали фотографии, на которых запечатлели длинные трещины, идущие по фасаду здания.

- Вот в таком состоянии находится Гимназия №75, потолок во многих кабинетах сыпется прям на голову, стены расходятся, лестница падает, - посетовал на внутреннее состояние школы автор поста.

Также омич отметил, что здание ремонтировали перед началом учебного года, но был ли ремонт капитальным, не уточнил. В комментариях омичи говорят, что здание школы давно находится в плачевном состоянии, но улучшений год от года не видно.