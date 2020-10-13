На месте старых складов минобороны в центре Омска построят детский сад и поликлинику

На месте складов в плане значится "общественно-деловая зона". Фото: Администрация города Омска

Недавно на заседании горсовета его члены приняли обновленный план города, рассчитанный до 2040 года. Интересные изменения произошли с землями под бывшими складами минобороны, расположенными на улице Красный Путь, рядом с Академией транспорта.

На карте обновленного генплана указано, что там планируют построить детскую поликлинику, детский сад на 350 мест и студенческое общежитие на 1500 мест. Там же будет располагаться и здание для проживания профессорско-преподавательского состава. Ранее эти земли планировали продать на аукционе, но теперь этого, видимо, делать не будут. Когда объекты планируют реализовывать, администрация пока не сообщает.