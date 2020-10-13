Что нужно знать при пользовании природным газом

Заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев

Безопасность прежде всего

Ни для кого не секрет, что использование газа в быту требует внимания и осторожности. Поэтому газовое оборудование, которое установлено в квартирах и домах, а так же система вентиляции должны быть технически исправными.

- Гарантией безопасной эксплуатации газового оборудования является, в том числе, наличие у абонента действующего договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО), заключенного со специализированной организацией, - поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. - Хочу обратить особое внимание – договор поставки газа с будущими абонентами заключается только при наличии у них действующего договора на ТОиР ВДГО. Если договор ТОиР ВДГО заключен на какой-то определенный конечный срок, его надо пролонгировать, либо перезаключать в назначенные сроки, иначе поставщик газа обязан будет инициировать процедуру отключения от газоснабжения в одностороннем порядке, руководствуясь принципом безопасности. Причем это произойдет даже в том случае, если человек исправно платит за газ.

Как правило, специализированные организации, осуществляющие ТОиР ВДГО – это те же организации, которые занимаются транспортировкой газа до домовладений абонентов. Жители частного сектора заключают такие договоры самостоятельно, а за тех, кто проживает в многоквартирных домах, это делают управляющие компании, либо ТСЖ. В любом случае информация о такой организации есть в абонентской книжке, которая должна быть у потребителя. По указанным в ней телефонам можно позвонить и выяснить срок действия договора. Особенно это важно сделать сейчас, в начале отопительного сезона, тем абонентам, которые используют природный газ для отопления домов, чтобы избежать внештатных ситуаций во время холодов.

Изменилась цена

Нынешней осенью цена на природный газ изменилась. Омичам и жителям области надо обратить внимание на то, что с 1 октября 2020 года Региональной энергетической комиссией Омской области (приказ №169/56 от 18.09.2020 года) установлены новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению. Теперь цена кубометра природного газа, предназначенного для отопления помещений, составляет 5 рублей 49 копеек, а при использовании газа на приготовление пищи – 8 рублей 87 копеек.

Важно помнить, что в Омской области немало людей, которые имеют право на получение мер социальной поддержки – получение субсидий при пользовании коммунальными услугами и природным газом, в частности. Для этого нужно обращаться в филиалы БУ Омской области МФЦ предоставления государственных муниципальных услуг. Перечень категорий граждан, которым предоставляются меры поддержки можно уточнить на сайте мфц-омск.рф. или проконсультироваться по единому справочному номеру телефона 8(3812) 374-009. Такие меры поддержки предоставляются в том случае, когда человек произвел полную плату за потребленный ресурс. То есть сначала надо за газ заплатить, собрать квитанции и принести их в МФЦ, а потом уже вы получите соответствующую компенсацию.

Важно

Передавайте достоверные показания счетчика до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет», по адресу электронной почты территориального участка (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х – номер лицевого счета, а Y – целая часть показаний счетчика.

Кстати

Платите за природный газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие) и во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».