«Газпром межрегионгаз Омск» в полном объёме подал газ на котельные теплоснабжающих организаций Омской области

Согласования на подачу газа в первую очередь получили 26 областных ТСО, погасившие долг до начала отопительного сезона. Другим 11 организациям согласование на возобновление газоснабжения было подписано после предоставления гарантий оплаты долгов за газ предыдущих периодов при условии обязательных платежей за текущее газопотребление. С дебиторами подписан уточнённый график погашения задолженности за газ до 1 января 2021 года. По оперативным данным на 1 октября 2020 года просроченная задолженность областных ТСО снизилась на 54,1 млн рублей и составляет 194,2 млн рублей.

Кроме того, «Газпром межрегионгаз Омск» планово увеличил объёмы газа 8 теплоснабжающим организациям г. Омска, круглогодично (без прекращения подачи) потребляющим ресурс. Для погашения задолженности городскими ТСО поставщик газа проводит претензионно-исковую работу и переговоры с губернатором Омской области и мэром г. Омска о её реструктуризации. Крупнейшим дебитором остаётся МП г. Омска «Тепловая компания» (по оперативным данным на 1 октября 2020 года задолженность превышает 600 млн рублей).

«Для своевременного обеспечения теплом социальных объектов и жилых домов мы подали газ на котельные всех ТСО. И в свою очередь надеемся на соблюдение нашими контрагентами договорённостей о дисциплине платежей за потреблённый газ», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.