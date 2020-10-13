В Омской области снова запретили все массовые мероприятия

В регионе ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью до 50 человек. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На фоне растущей заболеваемости COVID-19 в Омской области за последнюю неделю, власти приняли решение вернуть ограничения на массовые мероприятия. Совсем недавно омичам разрешили собираться для проведения общественных, культурных и развлекательных мероприятий группами до пятидесяти человек, и вот теперь запрет снова в силе.

Единственными, кто сможет побывать на массовых мероприятиях, станут спортсмены. Им сохранили возможность доступа на всероссийские и международные соревнования, аргументировав это тем, что там и так соблюдаются жесткие санитарные требования и дистанцирование.