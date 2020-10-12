Омич подстрелил редкую птицу, чтобы доказать меткость

За убийство редкой птицы омич может лишиться свободы на 2 года. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в поле зрения полиции попала группа друзей-охотников. С одним из них произошел несчастный случай из-за его собственной беспечности, а с другим злую шутку сыграло желание похвастаться своими навыками в стрельбе.

Полиция обследовала место, где мужчины устроили застолье и одного из них ранило взорвавшимся патроном, и в кустах нашли тушку подстеленного краснокнижного лебедя. Как оказалось, его добыл один из приятелей, чтобы доказать свою меткость. По информации УМВД, подстелили птицу мужчина из незарегистрированного ружья ИЖ-43, которое находилось в розыске.

Теперь омичу грозит уголовное дело по статье за незаконную охоту и незаконное приобретение оружия. Суммарный срок по двум статьям может достигать 6 лет лишения свободы.