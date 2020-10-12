Директора омских школ сами решают, когда уйти на дистанционку

Продолжительность карантина для школьников определяет Роспотребнадзор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омском департаменте образования рассказали, как действуют в школах, когда узнают, что у кого-то из преподавателей или учеников выявили коронавирус. На этот счет есть четкие предписания Роспотребнадзора, которым следуют во всех учебных заведениях, включая и детские сады.

После выявления коронавируса, директор должен отстранить от работы контактных сотрудников и от учебы контактных учеников. После этого класс или группу официально закрывают на карантин с организацией обучения удаленно. Длительность изоляции для учеников также определяется Роспотребнадзором.

- После закрытия отдельных классов или учреждения руководитель принимает решение об организации образовательного процесса в очной форме обучения при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований или реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом Минобрнауки России, — рассказала заместитель директора департамента образования Мария Роговая.