Под Омском авто-леди погибла в автокатастрофе

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня ранним утром на трассе в Марьяновском районе Омской области произошла серьезная авария, в которой пострадала женщина. Около 8:40 в полицию поступило сообщение о том, что иномарку перевернуло и выбросило в кювет.

По предварительным данным сотрудники госавтоинспекции установили, что женщина на автомобиле "Грейт Волл" ехала по проселочной дороге с. Степное – д. Малая Степнинка, не справилась с управлением и автомобиль перевернулся. Омичка скончалась на месте, не дождавшись помощи медиков.

Сейчас полиция ведет проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.